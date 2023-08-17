Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 14:02
Seyyanen zam da oransal zam da adil değildir

Adil olan maaş sıkalasının yeniden düzenlenmesidir. Bu yapıldıktan sonra yüzdelik zam yapılması adildir. Bu yapılmadan ise seyyanen zam daha adildir.

Bir memur x alırken diğer memur 3x,5x,10x alması adil değildir. Yapılan seyyanen zam bu adaletsizliği biraz olsun giderdi bu saatten sonra artık yüzdelik zam yapılması, yanında da ufak bir seyyanen zam makul olabilir.

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