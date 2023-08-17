Seyyanen zam da oransal zam da adil değildir

Adil olan maaş sıkalasının yeniden düzenlenmesidir. Bu yapıldıktan sonra yüzdelik zam yapılması adildir. Bu yapılmadan ise seyyanen zam daha adildir.

Bir memur x alırken diğer memur 3x,5x,10x alması adil değildir. Yapılan seyyanen zam bu adaletsizliği biraz olsun giderdi bu saatten sonra artık yüzdelik zam yapılması, yanında da ufak bir seyyanen zam makul olabilir.