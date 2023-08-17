YENİ TEKLİF 1+1 EKSTRA PUAN

olacağını söylüyorum not düşün Ali başkan kabul etmiyorum teklifin çok altında enflasyon beklentisinin bile altında sayın cumhurbaşkanımıza güveniyorum memurlarımız emekçilerimiz için mutlaka güncelleme yapacaktır. Diyecek ve Sayın Cumhurbaşkanı'da oranı 2024 için 17.5-12.5 2025 için de 8-8 yapacak ve Ali başkanda Sayın cumhurbaşkanından Allah razı olsun diyecek konu kapanacak. notumuzu alalım

olacağını söylüyorum not düşün Ali başkan kabul etmiyorum teklifin çok altında enflasyon beklentisinin bile altında sayın cumhurbaşkanımıza güveniyorum memurlarımız emekçilerimiz için mutlaka güncelleme yapacaktır. Diyecek ve Sayın Cumhurbaşkanı'da oranı 2024 için 17.5-12.5 2025 için de 8-8 yapacak ve Ali başkanda Sayın cumhurbaşkanından Allah razı olsun diyecek konu kapanacak. notumuzu alalım