Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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17 Ağustos 2023 14:14
YENİ TEKLİF 1+1 EKSTRA PUAN

Memura hakaret eder gibi totalde 2 puan artış önerildi.


mikomubu
Aday Memur
17 Ağustos 2023 14:16
ohhh ohhhh ohhhhhh

ölene kadar sözleşme
Aday Memur
17 Ağustos 2023 14:17
buçuk da sarı ali ekler bu iş tamam.

r.diyojen
Daire Başkanı
17 Ağustos 2023 14:17

Sürekli işçiler bize acıyarak bakıyor. Lanet olsun, memurun itibarı bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. Kovsalar bu kadar incinmezdim.


Katre52
Şef
17 Ağustos 2023 14:19

memnun-senliler halaya durmuş diyorlar


satac123
Şube Müdürü
17 Ağustos 2023 14:19

Buçuk Ali tarihi kazanım diye zafer nidaları atar birazdan.


Burak KULA
Aday Memur
17 Ağustos 2023 14:19
Süreyya hanımın muhteşem değişimi

hacettepeemre
Aday Memur
17 Ağustos 2023 14:20

Elleme iyi oldu!


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
17 Ağustos 2023 14:20

bluetooth lu beleş kulaklıklarınız ile

volkan konak tan elimuze verdiler şarkısnı dinlersiniz artık memnunsenliler

nasılsa kulaklık beleşti


adaymemur666
Şef
17 Ağustos 2023 14:20

masadan derhal kalkılsın böyle olmaz bu iş


Serkan1977
Memur
17 Ağustos 2023 14:21

Memurla dalga geçiyorlar. EEEE Kendin ettin kendin buldum Memur sakın şikayet etme sakın


koyutürk38
Memur
17 Ağustos 2023 14:24

Bunun adı dalga geçmektir net olarak, böyle birşey olamaz


beyazdag06
Aday Memur
17 Ağustos 2023 14:24
:)))

ttekin
Aday Memur
17 Ağustos 2023 14:26
olacağını söylüyorum not düşün Ali başkan kabul etmiyorum teklifin çok altında enflasyon beklentisinin bile altında sayın cumhurbaşkanımıza güveniyorum memurlarımız emekçilerimiz için mutlaka güncelleme yapacaktır. Diyecek ve Sayın Cumhurbaşkanı'da oranı 2024 için 17.5-12.5 2025 için de 8-8 yapacak ve Ali başkanda Sayın cumhurbaşkanından Allah razı olsun diyecek konu kapanacak. notumuzu alalım

beyazdag06
Aday Memur
17 Ağustos 2023 14:27
Adam sürekli diyor masadakiler de memnun kalkacak.. %1 için mi bu kadar mesai.. Yok biz 14 istiyoruz arkadaş. Pazarlığa bak %1.. Gerçekten de Süreyya hanımdaki değişiklik bile daha çok farkedildi :))

raulgonzalez07
Aday Memur
17 Ağustos 2023 14:27

Enflasyon farkını zam gibi sunmaları da ayrı bir garabet. Benim masamı silen işçi benden nasıl fazla alır aklım almıyor. Tam Kemal sunal filmleri gibi. İzahi olmayan şeyin mizahı olur dedikleri bu olsa gerek.


Mohendiss
Aday Memur
17 Ağustos 2023 14:28

Siz böyle seyyanen şakşakcılığı yapmaya devam edin , böyle alırsınız %110'u işte :)))


Vardır bir hayır
Memur
17 Ağustos 2023 14:30

İstemsizce gülüyorum hahahahhahaha


Nurullah4335
Daire Başkanı
17 Ağustos 2023 14:30
Haber kanalında yorum yapanlar bu iş büyük ihtimal hakem heyetine gider diyorlar. La siz hangi ülkede yaşıyorsunuz. Bizim Ali o işi hakem heyetine bırakır mı. Atar imzasını paşa paşa...

Son5yil
Aday Memur
17 Ağustos 2023 14:31

Memur daha da BELASINI bulsun diye memnun sene geçeceğim. Ohhhhhh Allah eğer var isen daha beter et....


yavuz sultan selimm
Aday Memur
17 Ağustos 2023 14:33

son teklif 17+13 7+6 olur ve kabul ederler

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