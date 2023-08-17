Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 14:20
2. Teklif Belli Oldu. 15+10 ! Ne diyorsam O !

Ahahah hhahah hahaha müthiş bir artış geldi çok yaşa 17,5 Aliii

Hükümetin zam teklifi 2024 için yüzde 15+10, 2025 için 6+5 yüzde oldu.


Velocıraptor
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 14:21

COPY PASTE:

14 Ağustos 2023 17:06

ARKADAŞLAR ! Umutsuzluğa kapılmayın!

17.5 Ali birazdan çok çok sert tepki gösterir ve 15+10!a imzayı çakar !


masummemur
Aday Memur
17 Ağustos 2023 15:11

bence bu kadar memur ve emeklisine az bile, adamlar eksi zam verse yine memurlardan milyonlarca oy alır...


Velocıraptor
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 15:23

durmak yok oy yağdırmaya devamm

masummemur, 39 dk. önce

bence bu kadar memur ve emeklisine az bile, adamlar eksi zam verse yine memurlardan milyonlarca oy alır...


Jonn Snow
17 Ağustos 2023 15:24

Ne bekliyordunuz ki


moideen
Daire Başkanı
17 Ağustos 2023 15:27

Bu memura çok bile. Ben olsam %10 düşürürdüm maaşları. Akp hükümeti insaflı davranıyor bu konuda.


Velocıraptor
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 15:27

Ben Ali'cimden tastamam yüzde 17.5 zam bekliyorum

Jonn Snow, 26 dk. önce

Ne bekliyordunuz ki


Jonn Snow
17 Ağustos 2023 15:29

Doğru düzgün teklifle gelin deyip resti çekmiş :))))) masaya yumruğunu vurmuş diyorlar :))

Velocıraptor, 23 dk. önce

Ben Ali'cimden tastamam yüzde 17.5 zam bekliyorum


Velocıraptor
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 15:30

Çok serttir Ali'cim var yaaa heyy heyyy o derece yani :)))

Jonn Snow, 21 dk. önce

Doğru düzgün teklifle gelin deyip resti çekmiş :))))) masaya yumruğunu vurmuş diyorlar :))


Jonn Snow
17 Ağustos 2023 15:33

Bu restten sonra yüzde 40+20, 2025 için de yüzde 25+25 bekliyorum :)))))) kesin bilgi :)))

Velocıraptor, 20 dk. önce

Çok serttir Ali'cim var yaaa heyy heyyy o derece yani :)))


Bozooo31
Aday Memur
17 Ağustos 2023 15:49
Hahahaha
Velocıraptor, 20 dk. önce

Çok serttir Ali'cim var yaaa heyy heyyy o derece yani :)))

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