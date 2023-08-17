Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 14:21
Yüzde 15+10, Yüzde 6+5

2.zam teklifi gelmiş. 2024 yılı için her 6 aylık döneme 1 er puan eklemişler. 2025 e dokunmamışlar bile :)


Pelinin
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 14:40

Gözümüz aydın, epey yükselmiş


kmkm_tr
Şube Müdürü
17 Ağustos 2023 14:46

Yalan söylüyorsun seni vampir, gözü doymaz, ac gözlü vatan hayini, dış güçlerin oyunu, fedöcü, bayrak inmez, ezan susmaz (gerisini unuttum hakkını helal et kardeş)

Adamlar 14'ten 15'e çıktı ya! Bu nasıl namkörlüktür bre Gafil! Bak adamlar sefaletle boğuşuyorlar bizim için Ejder meyveli smotthielerin ve manda yoğurtlu diyetlerin sayısı azlamış deniyor amma size hala yaranılmıyor. Hatta bidğim kadarıyla bu sene yeni uçak da alınmadı mevsimlik yeni Saray da yapımadı. PESSSS yani daha ne yapsalardı? Yok yani utanmasan sendika eyleme falan da dersin!!!


windows7
Şef
17 Ağustos 2023 15:07
bir kere de şaşırtın be bir kere

tc1923
Aday Memur
17 Ağustos 2023 15:11

Unutmayın ki her durum benzersizdir ve çalışan memnuniyetini artırmak için esneklik ve anlayış göstermek önemlidir. İşveren olarak çalışanlarınızın ihtiyaçlarını anlamaya ve adil bir şekilde değerlendirmeye dikkat etmek, şirketinizin başarısı için de önemlidir.

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