Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 14:22
yayının kesilmesi

sendika başkanları tam konuşacakken bütün kanallar yayını kesti ama ne garitirki ne memursen nede kamusenin konuşmalarını canlı yayınlacak platformları yoktur garip

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