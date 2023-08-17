%42 artış mı olacak?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirHükümetin teklifi çok çok düşük. Kurunun Yanında Yaş da Yanar .YENİ TEKLİF 1+1 EKSTRA PUANOcak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımAdam Olana Çok Bile; Gayet Makul ve Mantıklı Bir Zam Oranı...Memursen üyeleri..%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi
Sözlük
dünyayı anlamak 2 gölgede aynı 1 tuvalet kağıdına yatırımın,bist100'e yatırımdan karlı olması 2 Memurlar net üyelerinin yaş ortalaması 7 satırlar arasında kaybolmak 43 gaddar 1 ikinci el otomobil 2 Türk insanın geliri ile alakasız cep telefonu,araba,ev merakının 4 Mükemmel bir atlayış 2 içip içip sözlüğe yazmak 4
Son Haberler
Editörün Seçimi
%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?