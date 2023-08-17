Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 14:27
%42 artış mı olacak?

Arkadaşlar bazı haberler ocakta %42 artış gelecek diyor. Ama hükümetin teklifi %15. Olayı aydınlatabilir misiniz acaba?


raulgonzalez07
Aday Memur
17 Ağustos 2023 14:28

Enflasyon farkı % 25 civarı olacak onun üzerine %15 eklenince kümülatif artışı 43 oluyor. ondan öyle


Osmanlı1903
Aday Memur
17 Ağustos 2023 14:30

5 ay sonra yüzde 42 ne işe yarayacagini sanıyorsun böyle zamlar varken heyecanlı heyecanlı yazmışın birde


Dejavvu-
Şef
17 Ağustos 2023 14:31

Eskiden sadece enflasyon farkı verilirdi , şimdi enflasyon artı yüzde 15 mi alacaz ? Emin misiniz??


erdem.k88
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 14:32
bazılarını görünce %15 bile fazla diyorum.

orhanzektir
Memur
17 Ağustos 2023 14:36

Yazım heyecanlı bir yazı gibi mi görünüyor? Nerden anladın acaba? Ben sadece soru sordum.

Osmanlı1903, 1 saat önce

5 ay sonra yüzde 42 ne işe yarayacagini sanıyorsun böyle zamlar varken heyecanlı heyecanlı yazmışın birde


orhanzektir
Memur
17 Ağustos 2023 14:37

Eskiden temmuz zammı çıkarılır ocak zammı eklenirdi yine aynı değil mi 25-6+15 gibi.

raulgonzalez07, 1 saat önce

Enflasyon farkı % 25 civarı olacak onun üzerine %15 eklenince kümülatif artışı 43 oluyor. ondan öyle


Aliserpil
Aday Memur
17 Ağustos 2023 14:39

Temmuz aralık arası enflasyon farkı %25 bekleniyor.onun üzerine ocak zammı miktarı


Dejavvu-
Şef
17 Ağustos 2023 14:41

Aklımda kalan tek şey sadece enflasyon farkı verdikleri &#129315;&#129315;&#129315;

orhanzektir, 1 saat önce

Eskiden temmuz zammı çıkarılır ocak zammı eklenirdi yine aynı değil mi 25-6+15 gibi.

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