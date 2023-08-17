KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


17 Ağustos 2023 14:31
Hakimlik savcılık
Tam tamına 77 gün etti hala atlatamadım başarısız sonucunu. İyi bir sıralama ile girdiğim mülakatta neden beni almadılar da benden binlerce sonra ki kişileri aldılar. O aldıkları kişiler kimdir kimin yakınıdır. neden beni almadılar hala anlam veremiyorum. Mülakatım gayet iyi sıralamam iyi sicilim temiz 'abi'leriyle hiçbir işim olmamış. Tek amacım vatana millete faydalı bir hakim savcı olmak. Sınav sürecinde yaşadığım zorluklar Eşten çocuktan aylarca uzak kalmalar v.s .. Alınmam için ne yapmam gerek nereye üye olmam gerek. Neden Beni almıyorsunuz neden neden neden.

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