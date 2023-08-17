Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 14:34
Öğretmenler neden tek çocukta takılı kalıyor

Geçen yıl göreve başladım. Okuldaki öğretmenlerin neredeyse hepsi tek çocukta takılı kalmış. Bir gün öğretmenler odasında 5-6 kişi vardı, yanımdaki erkek hocaya düşük sesle sormuştum bunu. "Bizlik bi sorun yok hocaammm" demişti. Karşıdaki kadın öğretmen de duydu, ters ters baktı. 36 yaşlarında, tek çocuklu bir kadın öğretmendi. Sorun nedir acaba? İnanamazsanız kendi okulunuzdaki evli öğretmenleri bi düşünün. Aaaa, o da tek çocuklu gerçekten, diyeceksiniz. Neden acaba?


memur414268
Aday Memur
17 Ağustos 2023 15:04

Forum açıldığından beri gelmiş geçmiş en saçma başlık ödülünü açık ara kazanmış bulunuyorsunuz. Ödülünüz tarafınıza en yakın zamanda posta yoluyla ulaştırılacaktır.


masummemur
Aday Memur
17 Ağustos 2023 15:09

diğer meslek gruplarının forum sayfalarına bakıyorum, adamlar özlükten haklardan yönetmeliklerden bahsediyorlar, bizim öğretmenler forumunda ise başkasının uçkuru hakkında konuşuyoruz, ne kadar saçma konu başlıkları var hepsi meb forumunda ...


Jonn Snow
17 Ağustos 2023 15:15

Yani milletin şeyinin derdi bizi mi gerdi anlamadım.

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