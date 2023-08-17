Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 14:42
Her mazerete tayini döneminde tercih listeleri yayınlanırdı bu sefer neden yok?

Kış ve yaz mazeret tayini döneminde başvurular açılınca boş yerlerin tercih listeside excel olrak yayınlanır ve hatta memurlar.net bunu çok güzel tercih robotu yapardı. İl dışında yayınlandı şimdi neden yayınlanmıyor bir sürü arkadaş il içine açılan yerlerin mazeret dönemine açılmadığını belirtiyor şimdi liste de yayınlanmayınca insanın aklına türlü şeyler geliyor. Memurlr.net bunu haber yapmalı


ibroibro
Memur
17 Ağustos 2023 14:53
torpille millet doldurdu o arada

ipek62
Aday Memur
17 Ağustos 2023 15:31

ben de bunu merak ediyorum

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