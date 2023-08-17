Ocak'ta verecekleri

2023 ün 2. Altı ayı için çıkacak Enflasyon temmuz ayı verilen %6 dan çıkartılıp Ocak zammı üzerine ilave edilecek.

Örn 2. 6 ay %30 enflasyon çıktı, 30-6 =24

Ocak 2024 zammı %15 verilirse 15+24 = %39 yapar basit olarak. Ama bunun kümülatif hesabi biraz daha fazla olabilir.

Önemli olan yeni toplu sözleşme de 2024 ve 2025 yılları için 6 aylık olarak verilecek zamlara + olarak enflasyon farkı var mı

Ben böyle bir açıklama bu toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten göremedim, daha önceki toplu sözleşme dönemlerinde ki hükümet açıklamalarında vardı. Bakan Bilgin dönemindeki toplu sözleşme açıklamalarına bakabilirsiniz .