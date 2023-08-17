Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 14:50
Ocak'ta verecekleri

Yıl sonu çıkacak enflasyon farkını ocaktaki zam tutarındanmı çıkararak veriyorlardı yoksa Temmuz'dakinden mi?


dörtceli
Şube Müdürü
17 Ağustos 2023 14:56

2023 ün 2. Altı ayı için çıkacak Enflasyon temmuz ayı verilen %6 dan çıkartılıp Ocak zammı üzerine ilave edilecek.

Örn 2. 6 ay %30 enflasyon çıktı, 30-6 =24

Ocak 2024 zammı %15 verilirse 15+24 = %39 yapar basit olarak. Ama bunun kümülatif hesabi biraz daha fazla olabilir.

Önemli olan yeni toplu sözleşme de 2024 ve 2025 yılları için 6 aylık olarak verilecek zamlara + olarak enflasyon farkı var mı

Ben böyle bir açıklama bu toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten göremedim, daha önceki toplu sözleşme dönemlerinde ki hükümet açıklamalarında vardı. Bakan Bilgin dönemindeki toplu sözleşme açıklamalarına bakabilirsiniz .


Selman Mirhan
Aday Memur
17 Ağustos 2023 15:15

1.24x1.15 = 1.426 yani yüzde 42,6 zam olur.

dörtceli, 52 dk. önce

2023 ün 2. Altı ayı için çıkacak Enflasyon temmuz ayı verilen %6 dan çıkartılıp Ocak zammı üzerine ilave edilecek.

Örn 2. 6 ay %30 enflasyon çıktı, 30-6 =24

Ocak 2024 zammı %15 verilirse 15+24 = %39 yapar basit olarak. Ama bunun kümülatif hesabi biraz daha fazla olabilir.

Önemli olan yeni toplu sözleşme de 2024 ve 2025 yılları için 6 aylık olarak verilecek zamlara + olarak enflasyon farkı var mı

Ben böyle bir açıklama bu toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten göremedim, daha önceki toplu sözleşme dönemlerinde ki hükümet açıklamalarında vardı. Bakan Bilgin dönemindeki toplu sözleşme açıklamalarına bakabilirsiniz .


orhanzektir
Memur
17 Ağustos 2023 15:16

Sözleşme ile enflasyon farkını da toplarken kümülatif mi hesaplıyoruz?

dörtceli, 52 dk. önce

2023 ün 2. Altı ayı için çıkacak Enflasyon temmuz ayı verilen %6 dan çıkartılıp Ocak zammı üzerine ilave edilecek.

Örn 2. 6 ay %30 enflasyon çıktı, 30-6 =24

Ocak 2024 zammı %15 verilirse 15+24 = %39 yapar basit olarak. Ama bunun kümülatif hesabi biraz daha fazla olabilir.

Önemli olan yeni toplu sözleşme de 2024 ve 2025 yılları için 6 aylık olarak verilecek zamlara + olarak enflasyon farkı var mı

Ben böyle bir açıklama bu toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten göremedim, daha önceki toplu sözleşme dönemlerinde ki hükümet açıklamalarında vardı. Bakan Bilgin dönemindeki toplu sözleşme açıklamalarına bakabilirsiniz .

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