Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 14:54
ÜST ÖĞRENİM SONRASI İNTİBAK İŞLEMLERİ

Merhabalar, 31.12.2019 yılında Büyükşehir Belediyesinde

tekniker ünvanıyla sözleşmeli personel olarak göreve başladım. nisan ayında

kadro verildi ve 8. Derece 2. Kademe olarak görevime devam ettim. İnşaat

Mühendisliğini yeni bitirdim. 04/08/2023 tarihinde mezun oldum ve diplomamı İK

verdim. Bugün Yeni derece kademem 8/3 şeklinde oldu ve sadece 1 kademe verildi.

İK yı aradığımda sözleşmeli personel iken aynı zamanda okuduğunuz için emsale

kaldınız bu yüzden sadece 1 kademe verildiğini söyledi. Ayrıca sadece 6 ay

atmış zaten 2024 ocak 1 de 8/3 ü olacaktım. Şimdi yeni dereceyi alacağım tarih

7. ay 2024 olarak gözükmekte bu durumda sadece 6 ay etkisi oldu. Boşuna mı o

kadar zahmet çektik. Başka bir arkdaşıma 2 kademe verildi. Bunun yasal olarak

hesaplaması nasıl bana denilen 1 YIL 7 AY emsal altında kalmışsınız derken ne demek istediler.

Bir hata var mı bu durumda yardımlarınızı bekliyorum.

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