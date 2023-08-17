Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 14:57
Uzlaşılan Maddeler

Çalışma Bakanı kamu çalışanlarının geneline yönelik olarak 53 madde, 11 hizmet kolumuza yönelik olarak 270 madde, toplamda ise 323 madde üzerinde uzlaşmaya varmıştık dedi.

Bu maddeler nelerdir, açıklandı mı bilen var mı?


Produss
Daire Başkanı
17 Ağustos 2023 15:03

İmzalanmadan açıklamazlar


Osmanlı1903
Aday Memur
17 Ağustos 2023 15:10

Tokide öncelik hac için extra izin bide 3600 hayırlı olsun


sosyalgüvenlik000
Aday Memur
17 Ağustos 2023 15:11

6. dönemde anlaştık diyor. biz şua an7. dönemdeyiz. benim anladığım anlaşamazsak hakem heyetine kalırsa önceki anlaşılanlar da riske girer demek istiyor. zira daha önceki dönemlerde uzlaşılan maddeler de sadece 2 yıl için geçerli. yeni sözleşmede önceki uzlaşılan maddeler devam edecek yazmazsa 5-10 puan verilen ödemeler de kesilir ona göre demek istiyor.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
17 Ağustos 2023 15:16

-helal gıda sertifikası

-kamu kurumlarında mescit olması

-çarşamba günü öğle yemeklerinde nohut un yanında tavuklu pilav olması

-erkek memurların işyerine mayo ve askılı ile gelebilmesi

-parmak arası terlik serbestliği

anlaşılan maddeler bunlardır anca ...


sucukluyumurta1
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 15:19

körler sağırlar birbirini ağırlar. memura bu kadar düşman bir hükümet görmedim. bu insanlar bu ülkenin evladı değil mi? açık işçi sözleşmesine bakın birde memura.. bu kadar da olmaz..


dörtceli
Şube Müdürü
17 Ağustos 2023 15:24

"Enflasyon farkının; dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini"

Yukarıdaki Memur-sen teklifiydi. 3 aylık dönemlerde enflasyon+2 puan arttırımı geçtim, Bakalım 6 aylık zamlara ilave enflasyon farkını farkını kabul ettirebilecek mı.

Daha önceki sözleşmelerdeki enflasyon farkı kazanımı, bu sözleşmede kaybedilebilir.

Memurlar önümüzdeki 2 yıl, TÜİK in enflasyon farkına bile muhtaç olmaz inşallah.


Çorluilolsun
Memur
17 Ağustos 2023 15:39

bunlar memurun %90ını ilgilendiren konular değil, 3600 zaten seçim öncesi söz verilmişti bir kazanım olarak sunulamaz dolayısıyla sosyal haklardan kira, bayram, büyükşehir vb yine bir kazanım yok bravo ali bey

Osmanlı1903, 39 dk. önce

Tokide öncelik hac için extra izin bide 3600 hayırlı olsun


Produss
Daire Başkanı
17 Ağustos 2023 15:40

çalışılacak dedi olan bir şey yok

Osmanlı1903, 39 dk. önce

Tokide öncelik hac için extra izin bide 3600 hayırlı olsun


Çorluilolsun
Memur
17 Ağustos 2023 15:43

13 yıllık memurum nasıl girdiysem öyle gidiyor, bir tane ikramiye alamadan gidiyor Allahtan 3 yılda bir banka promosyonu alıyoruz 3 yılda bir ay mutlu oluyoruz.. ulan devletin işini yapan memur işçiye senede kaç defa ikramiye veriyorsunuz memurada yarım elma gönül alma yılbaşında bir ikramiye koysan batacak mı bu devlet yazıklar olsun be


mhmtfatih
Memur
17 Ağustos 2023 15:45
hocam bundan emin misiniz, konuya hakim bizi aydınlatacak biri var mı ?
sosyalgüvenlik000, 38 dk. önce

6. dönemde anlaştık diyor. biz şua an7. dönemdeyiz. benim anladığım anlaşamazsak hakem heyetine kalırsa önceki anlaşılanlar da riske girer demek istiyor. zira daha önceki dönemlerde uzlaşılan maddeler de sadece 2 yıl için geçerli. yeni sözleşmede önceki uzlaşılan maddeler devam edecek yazmazsa 5-10 puan verilen ödemeler de kesilir ona göre demek istiyor.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
17 Ağustos 2023 15:46

bunlar olsa ne

olmasa ne

bu mu yani görüşülen konular toplu sözleşmede

Produss, 9 dk. önce

çalışılacak dedi olan bir şey yok

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