Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 15:00
Yurtdışı Öğretmenlik Mülakat

17 Mayıs'ta mülakata aldılar, 16 Ağustos'ta sonuçları açıkladılar. Yazılı 92 mülakat 65 verip bırakmışlar. Bu ülkede adalet bu kadar kardeşim.


vengberz
Şef
17 Ağustos 2023 15:12

Geçmiş olsun. Pes etmeyin, gelecek sene tekrar başvurun.


Murelma
17 Ağustos 2023 15:19

Teşekkür ederim ama bu ilk değil ki. Saymayı da bıraktım artık.


Murelma
17 Ağustos 2023 15:28

Bu parodi. Sınavı kaldırın, adamlarınızı doğrudan gönderin. İnsanla dalga geçmeyin bari


Jonn Snow
17 Ağustos 2023 15:30

Adı üstünde mülakat. Yani yazılı sınavın hiçbir öneminin olmadığı sistem. Önce adaminizi ayarlayıp sonra başvurun bence


Murelma
17 Ağustos 2023 15:39

Herkes gibi mi olayım arkadaşım. O zaman ne anlamı kalır

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