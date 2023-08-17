Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 15:04
Fen bilimleri malatya listesi

Özür grubu atamalarında Malatyada hangi okullar açıldı acaba?

Çok Yazılan Konular

Emeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?Kiracım evden çıkmıyor, çok mağdurumÖğretmenler sürekli şikayetçi neden?2.il dışı ile ilgili açılacak norm tahmininiz nedir?İlk atamaların tayin hakkı için 3+1 zorunluluğu kalksınİl dışı iptal hakkı ve İkinci İl dışı AtamasıSendikaya üye olanlara para verildiğini öğrendim doğruluğu nedir?Hadi iyisiniz yineÖzür durumu atama tercih ekranı açılan var mı?Mazaret atama, şansı arttı mı azaldı mı? İl emri için vakit var mı?

Sözlük

gaddar 1 Burçlara inanmak 8 Yaşayamamak 2 tuzbiber stand-up 2 gurur yapmak 2 gülfeşan 3 içip içip sözlüğe yazmak 4 Azize Tekla 1 yozgat 1 seyyanen zam 1

Son Haberler

MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıdıBartın'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldüSakarya'da inşaatta yapılan kazıda top mermisi bulunduGörevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polise vedaMemur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli

Editörün Seçimi

%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?