Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 15:05
İl emri gelir mi sizce?

Bugün açılan mazeret atamasında yerleşemeyen ve 2.il dışı - il içi sonrası oluşacak olası aile birliği mağduriyeti için il emri gelme olasılığı var mıdır sizce?


juvems
Aday Memur
17 Ağustos 2023 15:31

Her sene verilmiş hocam bu yıl da verilir.


colt4
Aday Memur
17 Ağustos 2023 15:37

Verilir ama sadece bugünkü mazeret atamasını mı kapsar yoksa 2.il dışı ve il içini ee kapsar mı acaba?

juvems, 18 dk. önce

Her sene verilmiş hocam bu yıl da verilir.


kutlay7
Daire Başkanı
17 Ağustos 2023 15:43

İlden de ilceye verirler mi acaba

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