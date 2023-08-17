Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 15:16
Memura Kira Yardımı ( 17 Ağustos )

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla yasal düzenleme yapıldığını, büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verileceğini açıkladı. (18 MAYIS 2023)

ALİ YALÇIN da bugün dedi ki Kira meselesiyle ilgili iktidar kanadı hiçbir şey söylemedi.


ogretmenadayi22
Memur
17 Ağustos 2023 15:17

Yani toplu sözleşme görüşmelerinde hiç bu konuyu dile getirmediler dedi.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
17 Ağustos 2023 15:33

kira yardımı alacaklardı bir de

başlık açıp tartışıyorlardı

söyledik hem de ola ki anlaşılmaz diye üst üste 3 kere söyledik

konusu bile açılmaz VERMEZLER VERMEZLER VERMEZLER

aldınız mı kira yardımını ???

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