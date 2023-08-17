Yüzde 50+50+50+50 de verilse, yüzde 0 da verilse Ocak 2026 maaşınız aynı olacak.

Ben bu hesabın farklı olduğunu sanıyordum yani mesela ocak zammı 6 ama enflasyon ocağa kadar 10 çıktı üstünü enflasyon farkı ile kapatıp enflasyon kadar yani yüzde 10 zam verilir sanıyordum

Ben bu hesabın farklı olduğunu sanıyordum yani mesela ocak zammı 6 ama enflasyon ocağa kadar 10 çıktı üstünü enflasyon farkı ile kapatıp enflasyon kadar yani yüzde 10 zam verilir sanıyordum