Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 15:22
Yüzde 50+50+50+50 de verilse, yüzde 0 da verilse Ocak 2026 maaşınız aynı olacak.

İsteyen otursun hesap etsin. Toplam 4 kere zam alınacak. İlk altı ayda alınan zam ikinci altı aydaki enflasyondan düşürülüp öyle hesap edilecek.

Sonuçta 2026 ocak maaşınız her iki durumda da aynı rakam çıkar.


Kalet
Şube Müdürü
17 Ağustos 2023 15:23

Ocak 2026 maaşınız, şimdiki maaşınız artı tüfe artı reisin ekstra verdikleri kadar olacak.


sucukluyumurta1
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 15:25

bilen varsa söylesin. zam pazarlığı yapılırken enflasyon rakamı neyse o garanti edilip üstüne refah payı şeklinde "yüzdelik zam" dile getirmeden anlaşma yapılamıyor mu kanuna mı aykırı?

Mesela enflasyon + %5 refah yapı gibi... ?

Bu şekilde enflasyon üstünde "reel zam" alınmış olunur.


Tarihhçiiiiii
Aday Memur
17 Ağustos 2023 15:28
Ben bu hesabın farklı olduğunu sanıyordum yani mesela ocak zammı 6 ama enflasyon ocağa kadar 10 çıktı üstünü enflasyon farkı ile kapatıp enflasyon kadar yani yüzde 10 zam verilir sanıyordum

Kalet
Şube Müdürü
17 Ağustos 2023 15:47

Diyelim ocak ayı için yüzde 6ya anlaşıldı. Enflasyon da yüzde 10 çıkmış olsun.

Temmuz Aralık 2023 arası oluşan tüfe'den temmuz 2023'te verilen yüzde 6 düşülür ve üstüne ocak 2024 için anlaşılan yüzde 6 eklenir.

Temmuzda da aynısı oldu. Tüfe yüzde 19,77 çıktı. Yüzde 19,77'den yüzde 8 düşüldü ve üstüne yüzde 6 eklendi.

1,1977/1,08*1,06=1,1755=Yüzde 17,55

Tarihhçiiiiii, 21 dk. önce
Ben bu hesabın farklı olduğunu sanıyordum yani mesela ocak zammı 6 ama enflasyon ocağa kadar 10 çıktı üstünü enflasyon farkı ile kapatıp enflasyon kadar yani yüzde 10 zam verilir sanıyordum
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