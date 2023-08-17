Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


17 Ağustos 2023 15:38
Enerya Enerji Halka Arz Sonuçları açıklanmış

https://parafesor.net/enerya-enerji-halka-arz-sonuclari-halka-arza-rekor-talep-enrya-kac-lot-verdi


alisbeyali
17 Ağustos 2023 15:43
9-10 lot gelmiş
Toplam 1 mesaj

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