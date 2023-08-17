Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


17 Ağustos 2023 15:48
GİH Kurumlararası geçiş hakkında

Bir kurumda bilgisayar işletmeni olarak görev yapıyorum. Bulunduğum kazanın milli eğitiminde ünvana uygun boş kadro var fakat dilekçe, MEB tarafından işlem yapılmadan dosyaya kaldırılmış. Telefonda konuştuğum kişi, atama yapılmadığını söyledi. Kurumlararası geçiş yapan nasıl yapıyor peki?

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