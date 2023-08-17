Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 16:34
"Memursen" Üyeliği Bağlamında Bu Elde Edilen Başarıların Gururunu Yaşıyorum

Sunulan zam oranının ve ek olarak revize oranının son derece makul seviyelerde olduğu gerçeğini inkar etmek hiç kimsenin hakkı değildir. Buna karşı çıkanlar, gözlerini gerçeklerden kaçıran kişilerdir kanaatimce. Herkese bu elde edilen kazanımı afiyetle değerlendirmelerini ve arta kalan kısmını biriktirerek ev, arazi ve araç edinmelerini öneririm.


MDuffy
Aday Memur
17 Ağustos 2023 16:42

İnsanlarla dalga geçmeye başlamışsın.Kiralar kaç lira oldu gıda ve hijyen malzemelerine ne kadar zam geldi bilmiyorsun sanki bir de kalkıp artan parayla ev araba arsa almamızı öneriyorsun.memursenli olduğunu bilmesem ironi yaptığını düşünürdüm ama ciddi ciddi sen bunları düşünüyorsun Allah akıl fikir versin.

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