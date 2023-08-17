Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


17 Ağustos 2023 16:41
Kaymakamlık hakkında bilgi paylaşımı

Doktoralı devlet memuruyum, Akademik ilerlemek istiyordum ama sahipli ilanlara başvurmaktan yoruldum (psikolojimi olumsuz etkiliyor). Malumunuz devlettete ilerlemem imkansız. Yaştan dolayı kaymakamlık sınavına 1 kez girme hakkım var. Sınava asılıp hazırlanmak istiyorum ama mülakatta hüsrana uğramak istemiyorum. Kaymakamlık sınavına hazırlanan, kaymakam olan ya da tanıdığı olanlar konu ile paylaşımda bulunabilir mi?

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