Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 16:49
Bilmeyenler için maaş hesabı.

Bunca yıl okumuşsunuz ama bir maaş hesabı yapamıyorsunuz. Ayıp be.

bu kadar basit bir şeyi anlamak ne kadar zor olabilir.

iki tane oran var.

1. sözleşmede anlaşılan oran.

2. 6 aylık enflasyon.

hangisi gelecek maaşına?

Çok basit: Yüksek olan.

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