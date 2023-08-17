Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 16:50
Ocaktaki zammı en düşük memur maası üzerinden mi alacagız

7500 emekli maası alan zamla birlikte yüne 7500 almıstı..Ee peki biz şümdiki maasımız üzeründen mi alacagız ocaktaki zammı bilen biri cvplayabilrmi?


Selman Mirhan
Aday Memur
17 Ağustos 2023 17:13

Yahu kardeşim nasıl memur olmuşsunuz hayret. Ssk ve bağkur emeklilerin bir kısmı hazine yardımı aldığı için onlarda böyle bir durum oldu. Ağustos maaşın neyse zammı onun üzerinden alacaksın. Tüm memurlar için durum böyle.


İbrahim5506
Memur
17 Ağustos 2023 17:14
Ya kardesim yanlış ama kusura da bakma ama bu kadar cehalet te inan ki cok fazla.Bari buraya yazma google sor be kardeşim

feridunemeksiz
Şef
17 Ağustos 2023 17:17
arkadaşlar bu kafayla memur nasıl olmuşsun argümanından gına gelmedi mi? arkadaşımızın ağustos ayı maaşı 36.000 TL olabilir belki biliyordur bir de sizden duymak istiyordur

fizikçi1982
Şube Müdürü
17 Ağustos 2023 17:19

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