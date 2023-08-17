KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


17 Ağustos 2023 16:55
81.7 Kamu Yönetimi

P3 81.7 puan Kamu Yönetimi bu sene atanmama yeter mi, atanabilir miyim? Merkeziden ya da diğer ilanlardan? Düşunmekten saçım beyazladı:)


Adım Abdullah
Aday Memur
17 Ağustos 2023 17:23

bende sizinle hemen hemen aynı puandayım bölüm işletme. kadro yakanlar yüzünden puanlar düşmüyor ama sgk alımı olursa 3.atamada atanılır diye düşünüyorum.

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