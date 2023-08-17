Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 16:58
enflasyon farkı alacak mıyız
bazı kişiler bu dönemde enflasyon farkı alamayabileceğimizden bahsediyor olabilir mi öyle bir şey

C.Z.c.z
Şef
17 Ağustos 2023 17:06

Olmaz. Enflasyon farksız bunlar hiç olur.


dörtceli
Şube Müdürü
17 Ağustos 2023 17:12

Ocak 2024'te önceki 6 ayın(2023 2. Altı ayın) enflasyon farkı, ocak zammına ilave edilerek alınacak.

Yeni dönemle ilgili olarak ise (2024 ve 2025 yıllarını kapsayan dönem)teklifte şuan için enflasyon farkı bulunmuyor.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirYENİ TEKLİF 1+1 EKSTRA PUANHükümetin teklifi çok çok düşük. Kurunun Yanında Yaş da Yanar .Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımAdam Olana Çok Bile; Gayet Makul ve Mantıklı Bir Zam Oranı...%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Memursen üyeleri..Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi

Sözlük

iç mimar 1 Eter 1 teknolojik alet sosayl medya kullanmıyorum tavırları 2 gölgede aynı 1 Ünlü Süleyman demirel sözleri 4 gaddar 2 herkese her istediğinizi yaptırın 1 sözlük bağımlılığı 1 günde 2 kez şarj olan telefon 2 içip içip sözlüğe yazmak 3

Son Haberler

Genç kadının, dakikalarca yalvardığı saldırgan: 5 el ateş açtıTürkiye'den Venezuela'ya müzikle dostluk köprüsüKıyafetleri sulama kanalı kenarında bulunan genç aranıyor89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturasıDrone destekli yaya geçidi denetimine sürücülerden itiraz

Editörün Seçimi

%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?