Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 17:02
Kontenjan

Arkadaşlar illerde içi özür ile il dışı özüre açılan kontenjanlar farklı mı ? İl dışına daha mı çok açılıyor ?


Pelinin
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 17:16

İl içi özür il dışı özür diye bi ayrım yok hepsine aynı kadro

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