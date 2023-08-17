Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 17:15
2. il içinde elbet benim durumda olan vardır

Arkadaşlar bildiğiniz üzere 2. il içi-dışı yapılacak. Nevşehir'de çalışıyorum yıllardır merkezde yer açmıyorlar bu yıl da açmadılar. Sadece Avanos ilçesinde 1 yer açıldı. ben de nasıl olsa merkezde yer açmıyorlar hiç değilse Avanos'u yazayım 45km gideceğime 20 kilometre gideyim dedim. i

İstemeyerek de olsa yazdım ve geldi. Şimdi 2. il içi olacak ve bütün normlar açılacak bu durumda ben haksızlığa uğramış olacağım. Bakanlığı arıyorum açmıyorlar. MEBİM e yazdım bişey yok. Benim durumda olan arkadaşlar bilgi sahibiyse dönüş yaparlarsa sevinirim.


Pelinin
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 17:20

Hocam sen haksızlığa uğramazsın, zaten il içinde tüm kadrolar açılmıştı, şuanda tek fark ilden gidenler varsa onların yeri açılır ama ona da zaten il dışından gelirler sen hiç üzülme 2. Atamayı bekleseydin hiç yerleşemexdin


allum
Memur
17 Ağustos 2023 17:24

hocam ilginize teşekkür ederim. il içi atamalar yapılmadan önce merkezde bizzat bildiğim okullar vardı, açmadılar. mazeret durumuna saklıyorlardır diye düşünüp hayırlısı demiştim. lakin bakana bey bütün normlar açık gösterilecek demiş. insan huzursuz hissediyor.

Pelinin, 5 dk. önce

Hocam sen haksızlığa uğramazsın, zaten il içinde tüm kadrolar açılmıştı, şuanda tek fark ilden gidenler varsa onların yeri açılır ama ona da zaten il dışından gelirler sen hiç üzülme 2. Atamayı bekleseydin hiç yerleşemexdin

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