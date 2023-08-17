2. il içinde elbet benim durumda olan vardır

Arkadaşlar bildiğiniz üzere 2. il içi-dışı yapılacak. Nevşehir'de çalışıyorum yıllardır merkezde yer açmıyorlar bu yıl da açmadılar. Sadece Avanos ilçesinde 1 yer açıldı. ben de nasıl olsa merkezde yer açmıyorlar hiç değilse Avanos'u yazayım 45km gideceğime 20 kilometre gideyim dedim. i

İstemeyerek de olsa yazdım ve geldi. Şimdi 2. il içi olacak ve bütün normlar açılacak bu durumda ben haksızlığa uğramış olacağım. Bakanlığı arıyorum açmıyorlar. MEBİM e yazdım bişey yok. Benim durumda olan arkadaşlar bilgi sahibiyse dönüş yaparlarsa sevinirim.