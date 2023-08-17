Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 17:24
Memura %58 Oranında Zam Verilse Tüm Girdileri Etkilemez mi?
Mesela 18.000 TL Ağustos ayında maaş alsa çalışan Ocak ayındaki maaşı 36.000 TL olsa bu yapılan zamlar iğneden ipliğe tüm her şeyi etkilemez mi? 30 TL ya ekmek almak mı istiyorsunuz?

mühendis.86
Memur
17 Ağustos 2023 17:38

Ekmeği 1 TL ye almak için. Şakkadanan önce maaşları 15000 TL ye düşürelim. Sonra nasıl olur böyle derler. Şaşırırlar. Sonrada 10.000 TL ye düşürelim memur maaşlarını. Zamlar çil yavrusu gibi gider. Ekmeği de 50 kuruşa alırız. Olmaz mı?


yakşıklı
Aday Memur
17 Ağustos 2023 17:49

İşçilere yüzde 110 zam yapıldı Ekmek 30 TL olmadı.


ornetorenk
Şef
17 Ağustos 2023 17:58

Bu mantığa göre en güzeli tüm memurların işine son verelim de ülke ekonomik olarak süper güç haline gelsin.


ekaleite
Aday Memur
17 Ağustos 2023 18:09
memur maaşına göre mi artırıyorlar ekmeğin fiyatını?

mıcheal owen
Şef
17 Ağustos 2023 18:16

Kardeş tek bir örnekle tezini çürüteyim. 2021 Temmuz-Aralık arası dönemde verilen zam oranı %8.45 Ve aynı yılın aynı ayları arası çıkan enflasyon %25 civarı. Bu da Tüikin açıkladığı. Yani özet %8.45 zam almana rağmen ürünlere ortalama %25 zam gelmiş aynı dönemde. Zaten alım gücünü düşüren hamleler o dönemler arasında başladı.


Vardır bir hayır
Memur
17 Ağustos 2023 18:17

18 den 36 ya %100 zam nerde var bu nasıl kafa?

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