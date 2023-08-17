Memura %58 Oranında Zam Verilse Tüm Girdileri Etkilemez mi?

Mesela 18.000 TL Ağustos ayında maaş alsa çalışan Ocak ayındaki maaşı 36.000 TL olsa bu yapılan zamlar iğneden ipliğe tüm her şeyi etkilemez mi? 30 TL ya ekmek almak mı istiyorsunuz?

Mesela 18.000 TL Ağustos ayında maaş alsa çalışan Ocak ayındaki maaşı 36.000 TL olsa bu yapılan zamlar iğneden ipliğe tüm her şeyi etkilemez mi? 30 TL ya ekmek almak mı istiyorsunuz?