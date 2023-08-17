Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 17:39
Mesem matematik öğretmeni
matematik öğretmeni açığı var mesem de . sormak istediğim mesem nedir ? matematik öğretmeni ne iş yapar mesem de ?

teacherteacher16
Aday Memur
17 Ağustos 2023 18:02
9. ve 10. sınıflarda 2'şer saat matematik 11. ve 12. sınıflarda sırayla 2'şer ve 3'er saat diploma programı dersi verirsin. maaş karşılığı zor dolabilir. mesemler çıraklık okulu. haftada öğrenciler 1 gün okulda 4 gün işletmelerinde çalışıyor.

1Muallimbey
Aday Memur
17 Ağustos 2023 18:03
haftada 1 gün mu olacak bize hocam okul

teacherteacher16
Aday Memur
17 Ağustos 2023 18:22
hayır 9-10-11-12. sınıflar haftada bir güb geliyor. ben mesemdeyim bizde geçen sene 12 ler pazartesi 11'şer çarşamba 9 ve 10'lar salı ve perşembe geliyordu. Geldikleri günler farklı hocam.
1Muallimbey, 58 dk. önce
haftada 1 gün mu olacak bize hocam okul

1Muallimbey
Aday Memur
17 Ağustos 2023 18:26
haftada kaç saat dersijiz var hocam . okulda kaç öğrenci var

teacherteacher16
Aday Memur
17 Ağustos 2023 18:33
ben 21 saat fiili 23 saatte koordinatörlük alıyorum 300 öğrenci meslek öğretmeniyim
1Muallimbey, 35 dk. önce
haftada kaç saat dersijiz var hocam . okulda kaç öğrenci var
Toplam 5 mesaj

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