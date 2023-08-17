Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Ağustos 2023 17:40
Yıllık izin

Bilgisi olan arkadaşlara bir sorum olacak. Mesleğe başlamadan evvel askerliğimi asteğmen olarak yaptım, mesleğe başladığım gün 20+4 gün izin hakkıyla başladim, izin hakkı için aday memurluk sürecinde 1 yıl beklemedim yani.

Şimdi önümüzdeki ay meslekte 8. Yılım bitiyor, 9. Yıla giriyorum. 30 gün yıllık izne 10. Yılda mi hak kazanirim, yoksa 9. Yılda mı?

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