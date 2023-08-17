Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 18:10
Zam oranlarına göre

Hükümetin teklif ettiği zam oranlarına göre sadece 2024 ocakta enflasyon üzerinde zam alacagız geri kalan aylar hep enflasyonun altında olacak.

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