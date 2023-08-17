Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 18:20
Destek hizmet personeli güncel maaş
Arkadaşlar üniveristede destek hizmet personeli olarak atandım güncel maaşlar nedir? En düşük 22 deniyor ama bu rakamın altını alan da varmış. Detay verirmisiniz?

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