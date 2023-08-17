Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ağustos 2023 19:11
Gönüllü Görevlendirme

Deprem bölgesine gönüllü görevlendirme başvurunda bulundum sadece başvuru kayıt numarası görebiliyor iletildi diye yaklaşık bir aydır hiç bir sonuç yok sonucu nerden sorgulamalıyım acaba

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