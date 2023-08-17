Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 19:23
Memur-Sen 81 İlde Eş Zamanlı Protesto Kararı Aldı

Hükümetin 2024 ve 2025 teklifini yeterli bulmayan Memur-Sen 81 ilde eş zamanlı protesto karar aldı

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