mazeret durumu tayini sorunu

Merhaba, eşim polis memuru ve tayini bilecik-Merkeze cıktı. Bende ögretmenim ve bugünkü açıklanan kontrenjanlarda bilecik-merkezde hic bransima dair kontenjan açılmamış sadece bir ilcede kontenjan var onu da sapa bir yerde kalmasindan dolayı yazmak istemiyorum . Sorum su olası il emrinde suan tercih yapmadigimdan dolayi merkezde okul yok çünkü, ben dahil edilir miyim? il emri verilir mi ? bilgisi olan veya bu durumu daha önce yasayan bir öğretmen arkadaş varsa yardımcı olabilirse sevinirim.

Merhaba, eşim polis memuru ve tayini bilecik-Merkeze cıktı. Bende ögretmenim ve bugünkü açıklanan kontrenjanlarda bilecik-merkezde hic bransima dair kontenjan açılmamış sadece bir ilcede kontenjan var onu da sapa bir yerde kalmasindan dolayı yazmak istemiyorum . Sorum su olası il emrinde suan tercih yapmadigimdan dolayi merkezde okul yok çünkü, ben dahil edilir miyim? il emri verilir mi ? bilgisi olan veya bu durumu daha önce yasayan bir öğretmen arkadaş varsa yardımcı olabilirse sevinirim.