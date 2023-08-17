Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 19:28
mazeret durumu tayini sorunu
Merhaba, eşim polis memuru ve tayini bilecik-Merkeze cıktı. Bende ögretmenim ve bugünkü açıklanan kontrenjanlarda bilecik-merkezde hic bransima dair kontenjan açılmamış sadece bir ilcede kontenjan var onu da sapa bir yerde kalmasindan dolayı yazmak istemiyorum . Sorum su olası il emrinde suan tercih yapmadigimdan dolayi merkezde okul yok çünkü, ben dahil edilir miyim? il emri verilir mi ? bilgisi olan veya bu durumu daha önce yasayan bir öğretmen arkadaş varsa yardımcı olabilirse sevinirim.

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