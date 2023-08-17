Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 19:59
Verilen zamlar bir sonraki zam döneminde düşmesin.

Ocak 2024'te tüfeye eklenen yüzde 15, temmuz 2024'te tüfe'den düşmesin. Zam dediğin böyle olur. Bir sonraki 6 ayda düşecekse ne anladım bu işten.

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