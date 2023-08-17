Maalesef Memurla Eğleniyorlar.

İkinci teklif açıkça göstermiştir ki, memuru yine sözde enflasyon oranı ile zamma mahkum edecekler. Kamu harcamalarını memur ve emekli üzerinden kisarak bütçe açığını yeni aldıkları zam ve vergilerle kapatmaya çalışacaklar. Yetkililer sendikaya üye arkadaşlar artık kendileri, ülkedeki diğer memur ve emeklilerin iyiliği için ıstıfa ederek yetkili sendikayi degistirmelidir. Bu sendikanın masada bir ağırlığı ve gücü maalesef yoktur. Kayıpların telafisi çok zor. Sürekli alim gücü düşüyor ve kamu isvereni maalesef bu sendikayi onemsemeyerek çok düşük bir zamla bu toplu sözleşmeyi de yapacak. Bu durumda emeği geçen kişilerin tümünü Allah'a havale ediyor ve hakkımı helal etmiyorum. İş bilenin kılıç kuşananındır. Lütfen o masadan kalkın ve işi artık ehli kimse ona birakin. Ama siz kesinlikle bu iş için ehil ve doğru kimseler degilsinizzzzz. Hepinize iyi akşamlar...

İkinci teklif açıkça göstermiştir ki, memuru yine sözde enflasyon oranı ile zamma mahkum edecekler. Kamu harcamalarını memur ve emekli üzerinden kisarak bütçe açığını yeni aldıkları zam ve vergilerle kapatmaya çalışacaklar. Yetkililer sendikaya üye arkadaşlar artık kendileri, ülkedeki diğer memur ve emeklilerin iyiliği için ıstıfa ederek yetkili sendikayi degistirmelidir. Bu sendikanın masada bir ağırlığı ve gücü maalesef yoktur. Kayıpların telafisi çok zor. Sürekli alim gücü düşüyor ve kamu isvereni maalesef bu sendikayi onemsemeyerek çok düşük bir zamla bu toplu sözleşmeyi de yapacak. Bu durumda emeği geçen kişilerin tümünü Allah'a havale ediyor ve hakkımı helal etmiyorum. İş bilenin kılıç kuşananındır. Lütfen o masadan kalkın ve işi artık ehli kimse ona birakin. Ama siz kesinlikle bu iş için ehil ve doğru kimseler degilsinizzzzz. Hepinize iyi akşamlar...