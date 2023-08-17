Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 20:31
Maalesef Memurla Eğleniyorlar.
İkinci teklif açıkça göstermiştir ki, memuru yine sözde enflasyon oranı ile zamma mahkum edecekler. Kamu harcamalarını memur ve emekli üzerinden kisarak bütçe açığını yeni aldıkları zam ve vergilerle kapatmaya çalışacaklar. Yetkililer sendikaya üye arkadaşlar artık kendileri, ülkedeki diğer memur ve emeklilerin iyiliği için ıstıfa ederek yetkili sendikayi degistirmelidir. Bu sendikanın masada bir ağırlığı ve gücü maalesef yoktur. Kayıpların telafisi çok zor. Sürekli alim gücü düşüyor ve kamu isvereni maalesef bu sendikayi onemsemeyerek çok düşük bir zamla bu toplu sözleşmeyi de yapacak. Bu durumda emeği geçen kişilerin tümünü Allah'a havale ediyor ve hakkımı helal etmiyorum. İş bilenin kılıç kuşananındır. Lütfen o masadan kalkın ve işi artık ehli kimse ona birakin. Ama siz kesinlikle bu iş için ehil ve doğru kimseler degilsinizzzzz. Hepinize iyi akşamlar...

Esragnl
Memur
17 Ağustos 2023 20:45
enflasyon farkı bile almayacağız ki

msb1
Aday Memur
17 Ağustos 2023 20:49

Alamayacağımızı nereden biliyorsunuz? Lütfen insanları paniğe sevk etmeyin. Enflasyon farkı olmayacağını kim dedi? Bakan bey olmayacak mı dedi? Toplu Sözleşme Metni ortada yokken bu ithamdan asıl bulunabiliyorsunuz?

Esragnl, 1 saat önce
enflasyon farkı bile almayacağız ki

Esragnl
Memur
17 Ağustos 2023 20:50
maalesef her şey ortada bende alalım isterdim ama büyük ihtimalle vermeyecekler
msb1, 1 saat önce

Alamayacağımızı nereden biliyorsunuz? Lütfen insanları paniğe sevk etmeyin. Enflasyon farkı olmayacağını kim dedi? Bakan bey olmayacak mı dedi? Toplu Sözleşme Metni ortada yokken bu ithamdan asıl bulunabiliyorsunuz?


debug
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 20:56

Bakan IŞIKHAN "2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda, kamu personelimize yüzde 43?ü bulan bir artış öngörülmüştür. 2024?ün ikinci 6 aylık dönem zammıyla birlikte ise kümülatif artış oranı ise yüzde 57?yi bulmaktadır."

Yani diyor ki Ocak 2024'te bir önceki sözleşmede olduğu için ZORUNLU olarak enflasyon farkı vereceğiz ve zam oranı "tahminen" %43 olacak. 2. 6 ayda ise 143*1.10= %57 yani temmuzda teklif ettiğimiz %10'un üzerine 1 lira vermeyeceğiz diyor... He bu cümleleri anlamayacak adam memur olmuş bu zam çok bile.

Kısaca evet BAKAN BEY OLMAYACAK DEDİ!

msb1, 1 saat önce

Alamayacağımızı nereden biliyorsunuz? Lütfen insanları paniğe sevk etmeyin. Enflasyon farkı olmayacağını kim dedi? Bakan bey olmayacak mı dedi? Toplu Sözleşme Metni ortada yokken bu ithamdan asıl bulunabiliyorsunuz?


syasin
Aday Memur
17 Ağustos 2023 20:59

Ya siz iyimisiniz enflasyon yuzde 40 cikti diyelim yuzde 10 zam mi verecekler ee sen isciye enflasyon farki + yuzdelik zam memura sadece yuzdelik zam mantikli mi sizce


msb1
Aday Memur
17 Ağustos 2023 21:04

Bakan bey orada olmayacak demiyor. Adam gelecek sene enflasyon farkı oluşacağını nereden bilsin, oluşmayacagını varsaymış bence? Zaten oluşacak derse demezler mi o zaman bu teklif edilen zam ne diye? Hadi memuru geçtim. Memur emeklisine enflasyon farkı vermezse onlar mağdur olmaz mı? İnsanları paniğe sevk etmeyin. Öyle birşey olsa memursen yönetimi bunu açıklama da belirtildi. Ayrıca memursen refah payı istiyor yani enflasyon farkı + zam.

debug, 1 saat önce

Bakan IŞIKHAN "2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda, kamu personelimize yüzde 43?ü bulan bir artış öngörülmüştür. 2024?ün ikinci 6 aylık dönem zammıyla birlikte ise kümülatif artış oranı ise yüzde 57?yi bulmaktadır."

Yani diyor ki Ocak 2024'te bir önceki sözleşmede olduğu için ZORUNLU olarak enflasyon farkı vereceğiz ve zam oranı "tahminen" %43 olacak. 2. 6 ayda ise 143*1.10= %57 yani temmuzda teklif ettiğimiz %10'un üzerine 1 lira vermeyeceğiz diyor... He bu cümleleri anlamayacak adam memur olmuş bu zam çok bile.

Kısaca evet BAKAN BEY OLMAYACAK DEDİ!


debug
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 21:17

bu sene oluşacağını bildiği halde neden demiyorlar bu zam oranı ne diye? %33 enflasyon beklerken %14 teklif etmek mübah %18 beklenirken %10 etmek değil öyle mi?Kandırmayın kendinizi Memursen ne zaman enflasyon+zam almış bi açıkla da biz de bilelim. biz kimseyi paniğe sevk etmiyoruz ama siz milleti kandırmayı bırakın artık

msb1, 1 saat önce

Bakan bey orada olmayacak demiyor. Adam gelecek sene enflasyon farkı oluşacağını nereden bilsin, oluşmayacagını varsaymış bence? Zaten oluşacak derse demezler mi o zaman bu teklif edilen zam ne diye? Hadi memuru geçtim. Memur emeklisine enflasyon farkı vermezse onlar mağdur olmaz mı? İnsanları paniğe sevk etmeyin. Öyle birşey olsa memursen yönetimi bunu açıklama da belirtildi. Ayrıca memursen refah payı istiyor yani enflasyon farkı + zam.


debug
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 21:19

İşçinin maaşını 9 binden 28-29bin lere yükseltirken memurunkini 12binden 21bine yükseltmek çok mantıklıydı değil mi? Hala mantık diyor. Bu cümleleri kuran ancak ve ancak bir malumsenli olabilir :)

syasin, 1 saat önce

Ya siz iyimisiniz enflasyon yuzde 40 cikti diyelim yuzde 10 zam mi verecekler ee sen isciye enflasyon farki + yuzdelik zam memura sadece yuzdelik zam mantikli mi sizce


Chatgbt5
Aday Memur
17 Ağustos 2023 21:21

Asgari ücret zammı belirlenirken

Erdoğan da masada

İşçi maaş zamları belirlenirken

Erdoğan yine masada

Ama sıra memura gelince

Erdoğan'dan çit yok


debug
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 21:51

erdoğan memur sevmezzzzzzzzzzzzz anlayın şunu... 60bin çalışanı var ibb'nin vardır tandığınız illa açıp sorun memura nasıl işçiye nasıl davranıyormuş bşb başkanıyken

Chatgbt5, 43 dk. önce

Asgari ücret zammı belirlenirken

Erdoğan da masada

İşçi maaş zamları belirlenirken

Erdoğan yine masada

Ama sıra memura gelince

Erdoğan'dan çit yok

Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

YENİ TEKLİF 1+1 EKSTRA PUANSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirHükümetin teklifi çok çok düşük. Kurunun Yanında Yaş da Yanar .Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımAdam Olana Çok Bile; Gayet Makul ve Mantıklı Bir Zam Oranı...%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Memursen üyeleri..Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi

Sözlük

gülfeşan 3 herodot 3 dondurma çubuğu 1 gagavuz türkleri 1 sevgi görmez 1 anlatım bozukluğu 1 Zerengökçe 22 güne bir söz bırak 1 kadının beyanı esastır 1 ekmek 10 lira 1

Son Haberler

6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandıYollardaki Togg sayısı 2 bini aştıSivas'ta traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldüBakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolundaBaşlık parası değil, baba inadı gençleri hayattan kopardı

Editörün Seçimi

%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?