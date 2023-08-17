Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 20:36
Eş Durumu Hk.

İyi günler.Ben kamuda il merkezinde uzman olarak çalışıyorum.Eşim eş durumu tayinine başvurdu.Bugün ise okullar açıldı.Lİstede 3 ilçeden 3 okul bu okulların yanında muhtemel boşalacak yazıyor ve bir tanede ilçe halk eğitim merkezi bulunuyor.Sorularıma bilen arkdaşlar cevap verirse sevinirim.

1-İl merkezinde çalıştığım ve il merkezinde yaşayacağımız için hiç tercih yapmazsa ne olur direk il emrine atanma gibi bir durum var mıdır?

2-Eğer tercih yaparsa kaç tercih yapması gerekiyor tek tercih yapmak mümkün mü ve tercih yaparsa o okullardan birisi gelirse uzun yıllar ilçeye mi gidip gelmesi gerekecek?

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