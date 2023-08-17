Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 21:04
Bütün memurların uyuması (enflasyon+ değilse o zam zam değildir)
Bir kez daha ayakta uyutuluyoruz. Hem de sendikalarla danışıklı dövüş içerisinde uyutuluyoruz. Ve kimseden tepki yok. Günlerdir tepkilere bakıyorum. Herkes saçma sapan tepkiler veriyor. Misal bu rakamlar çok az diyor çoğunluk. Hala meseleyi anlamamış. Bir de yorum yapıyor. Siz nasıl memur oldunuz ya! Kpss'yi nasıl geçtiniz Kafanız çalışmıyor çünkü. Bakın şimdi algılarınızı dört açın. Zam nedir. Enflasyonun üzerinde aldığın şeydir zam. Şimdi bunlar yıllardır sizi kandırmadılar mı? Kandırdılar. Yüzde 6 yüzde 5 sözleşmeler imzalandı. Ama sen her seferinde enflasyon kadar zam alsın değil mi? Yani bu görüşmelerin şekli bozuk bir kere. Şimdi sen günlerdir itiraz ediyorsun yüzde 11 az yüzde 15 az diye. Yanlış şeye itiraz ediyorsun. Yüzde 15i yarın yüzde 25 yapsa mutlu mu olacaksın! Enflasyonun en az 35 beklendiği yerde sana 15 verse de aynı 25 verse de aynı 35 verse de aynı. Yani bunların hepsi oyun. Sen de yediğin kazığın üstünden 2yıl geçemeden aynı kazığı yemeye itiraz etmiyorsun. Eğer zam verilecekse (alınacaksa) bu enflasyon +yüzde 15 gibi olmalı. Hatta enflasyon +1 bile deseler şu anki durumdan iyidir. 1puan da olsa gerçek zam alacaksın demektir. Derhal herkes kendine gelsin. Sendikalarla bunu bilmezden gelen o sözde sendikacılara baskı kursun. Biz 1 puan bile olsa enflasyon artı zam istiyoruz densin. Bakın geçecek geçecek dedik işçiler sizi geçti. Araba ev Sıfırdan almak hayal oldu. Yarın öbür gün ekmek yumurta da alamaz hale gelirsiniz haberiniz olsun.

Gokhann86
Şef
17 Ağustos 2023 21:24
Rica ediyorum okuyanlar yorum yapsınlar da daha fazla kişiye ulaşsın şu yazı

Hasandalmis
Aday Memur
17 Ağustos 2023 21:37
zam dediğin enflasyon + ... olur biz sadece enflasyonu alıyoruz malesef

yellow2578
Memur
17 Ağustos 2023 21:44
Bugune kadar enflasyon farkı alındida bunda olmayacakmı yani

ferit0707
Daire Başkanı
17 Ağustos 2023 21:45

Memur bu şekliyle bile ocakta yüzde 40 civarı zam alacak bence çok iyi bir oran , enflasyon farkı üzerine yüzde 15 bu ekonomik şartlarda fena sayılmaz .. tabi verilen 8000 i de zam oranına dahil edeler ise çok iyi bir zam oranı .. emekli ne yapsın .. Allah emeklilire yardım etsin bir gerçek var ki şuan kamu özel sektörden bile çok daha iyi durumda


yellow2578
Memur
17 Ağustos 2023 21:45
Tam metni görmek lazım bakan acıklamasında da enflasyon farkı ile dedi ama tabi oyunlar bitmez bunlarda icakta verelim diger zamanlar vermeyelim derlermi derler
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