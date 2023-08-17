Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 21:27
Memur isci zam karsilastirmasi

Bilindigi uzere gecen aylarda kamu iscileri ile de toplu sözlesme imzalandi. Isci sendikasi cogu teklifini kabul ettirdi . Hukumetin yapmis oldugu ilk teklif ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. Daha sonra bu teklifini guncelledi kamu işçilerinin maaşları yüzde 45 zam ve en düşük taban ayliginida 15 bin liraya yükseltti . Peki bizde neden alay edermis gibi yuzde 14 yuzde 15 yuzde 9 yuzde 10 yapti sadece yuzde 2 artis oyle mi oturup kalmaniza yediginiz ictiginize gecen zamana deger mi boyle teklif sunmak


braveheartgs43
Daire Başkanı
17 Ağustos 2023 21:34

Bahsettiğim zam 2023 yılı yani şu an içinde bulunduğumuz yılın zammıydı. Size de aynı şekilde ilk 6 ay için %30 ikinci 6 ay için %17.55+8 bin TL verildi. İşçiye ise %45 + %15 verildi. Gelecek yıl size teklif edilen %15+%10 işçiye ise %10+%10. Kendinizi haklı çıkarmak için gerçek verileri paylaşın lütfen


syasin
Aday Memur
17 Ağustos 2023 21:53

Yazimda memura yapilan ikinci teklifle iscilere yapilan ikinci teklif arasindaki farki belirttim onlar bu ay bu kadar zam aldi memur bu kadar zam aldi desem tarih belirtirdim yazdigim verilerde dogru

braveheartgs43, 31 dk. önce

Bahsettiğim zam 2023 yılı yani şu an içinde bulunduğumuz yılın zammıydı. Size de aynı şekilde ilk 6 ay için %30 ikinci 6 ay için %17.55+8 bin TL verildi. İşçiye ise %45 + %15 verildi. Gelecek yıl size teklif edilen %15+%10 işçiye ise %10+%10. Kendinizi haklı çıkarmak için gerçek verileri paylaşın lütfen

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