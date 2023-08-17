Özür grubu Gaziantep İHL

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Emeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?Kiracım evden çıkmıyor, çok mağdurumÖğretmenler sürekli şikayetçi neden?2.il dışı ile ilgili açılacak norm tahmininiz nedir?İlk atamaların tayin hakkı için 3+1 zorunluluğu kalksınÖzür durumu atama tercih ekranı açılan var mı?İl dışı iptal hakkı ve İkinci İl dışı AtamasıSendikaya üye olanlara para verildiğini öğrendim doğruluğu nedir?Maaş karşılığı tüm branşlarda 10 saat olmalı2.il ici il dışı duyurusu bugün gelir
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?