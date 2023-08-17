Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 21:56
Eş durumu mazeret ataması tercihler gelmezse?

Merhabalar eşim 3 yılını haziran ayında doldurdu eş durumuna başvurduk tercih edebileceğimiz çok az yer var yani istediğimiz yer gelmeyebilir. Bu durumda eski okuluna devam etmek zorunda mı yapabileceğimiz başka bir şey var mı? İl emri diye bir şey varmış bu konu nedir beni aydınlatabilirseniz çok sevinirim.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

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