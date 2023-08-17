Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 21:58
Görevlendirme raporu

Merhaba. Psikiyatriden görevlendirme için rapor alacağım. Bulunduğum köyün ilçesinde doktor yok. Başka bir ilçe için raporda ne yazmalı?Ona göre doktor kendi mi yazıyor?Yardımcı olur musunuz?

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