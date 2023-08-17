Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 22:17
Elektronik başvuru formu

Merhabalar mazeret tayinine başvurdum il disindayim tercih yapacagim okula gitmek zorunda mıyım. Elektronik başvuru formunu imzalamam gerekiyor mu


coshuva
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 22:29
Hocam Mebbis ten başvurunu yapıp keyfine bak. Bi yere gitmene gerek yok.

Ömer Oktay
Aday Memur
17 Ağustos 2023 23:11
Hocam basvuru yapip okulu arayip onaylamalarini isteyin,okul onayi sonrasi 2 adet cikti alip imzalayip müdüre imzalatip ilçe mem e götürmeniz lazim,sonuçta sizin keyfi tercihiniz,okul idaresi evrakı götürmek zorunda değil
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