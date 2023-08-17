Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 22:23
Kamu mühendisleri sizce de çok itici olmadı mı

Kamuda çalışan mühendis ünvanına sahip kişiler sizce de itici değiller mi ?


raıkkonen
Aday Memur
17 Ağustos 2023 22:30

Neden itici oldu


BERBER KEMAL
Aday Memur
17 Ağustos 2023 22:33

Mesela diğer insanlara hakaret ediyorsunuz. Diğer insanlara hakaret edip, ne gibi haklara sahip olabilirsiniz ?

raıkkonen, 1 saat önce

Neden itici oldu


raıkkonen
Aday Memur
17 Ağustos 2023 22:36

Kime hakaret etmişiz. Bi anlat hele.


BERBER KEMAL
Aday Memur
17 Ağustos 2023 22:38

Sizce "vasıfsız personel" tanımlaması hakaret olarak addedilebilir mi ?

raıkkonen, 1 saat önce

Kime hakaret etmişiz. Bi anlat hele.


raıkkonen
Aday Memur
17 Ağustos 2023 22:41

Sen bir devlet kurumunda çalıştığına eminsin değil mi. Zira kamuda çalışıyorsan bunun kocaman bir ge


BERBER KEMAL
Aday Memur
17 Ağustos 2023 22:47

Neden üzerine alındın kuzum? Yoksa sen de mühendis harici görev yapanları aşağılıyorsun ?

raıkkonen, 55 dk. önce

Sen bir devlet kurumunda çalıştığına eminsin değil mi. Zira kamuda çalışıyorsan bunun kocaman bir ge


BERBER KEMAL
Aday Memur
17 Ağustos 2023 22:54

Siz kamu mühendisleri, kendi lehinize bir hak iddia ederken kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz ?


raıkkonen
Aday Memur
17 Ağustos 2023 22:59

Nasipte varsa olur. Bu yazdıklarının amacı nedir. Biz bizden başka kimse zam almasın demiyoruz Sadece daha önce var olan maaş denkliği sağlansın diyoruz. Vasıfsız personel tanımının üstüne Cuk oturduğu bir dünya personelin de aldığı ücreti belirtmek küçümsemek olmaz olsa olsa durum tesbiti olur.


kerouac79
Şube Müdürü
17 Ağustos 2023 23:07

başlığa sonuna kadar katılıyorum.. zaten biraz önce mühendis sayfasına şunları yazdım:

mühendisler diğer kamu çalışanlarıyla birlikte topyekun maaş iyileştirmesi için mücedele vermek yerine onları aşağılayarak imtiyaz kazanmaya çalıştı; böylece çok düşman kazandılar.

Düşman kazanmaya da devam ediyorlar


raıkkonen
Aday Memur
17 Ağustos 2023 23:35

Şimdi de buraya mı geldin Seyyanenci

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