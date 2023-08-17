Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 22:23
Güvenlik soruşturması

Üç şey kafama takılıyor arkadaşlar

Şuan üniversiteye atandım soruşturmam başladı

18 yaşından önceki suçlardan dolayı sadece ifade verdim cezai bir durum yok birincisi bu

İkincisi saglikciyim normalde engelli bakım merkezinde calirken işim gereği adlı tiplik durumlarda sağlıkçı olduğum icin ifade veriyordum sık sık

Üçüncüsü kanıtı olmayan hakaret şikayeti olarak şikayet edildim

Fakat herhangi bir mahkeme davam vs olmadı

Bugüne kadar dan bu üçünden dava dosya ceza vs hicbirsey olmadı

Sadece ifadelerle yani konular kapandı

Son olayıda kapandı diye düşünüyorum.

Uyapta e devlette sicilimde hiçbir şey yok bunlardan ötürü arşiv araştırması güvenlik soruşturması olumsuz gelirmi

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