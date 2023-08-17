Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 22:57
İnfaz koruma vardiyada rapor sonrası gündüz

Vardiyada rapor alınca ertesi gün gündüze çağırıyorlar bu normal mi?


Unknowq
Memur
17 Ağustos 2023 23:02

Normal tabi ki çünkü hakketmediğimiz bir vardiya izni diye düşünüyorum malum bunu suistimal eden bir çok kişi var...

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