Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Ağustos 2023 23:00
şaka gibi
Kiralar haksızlıklar maaş sorunu ev araba evlilik vs vs arkadaşlar 60 70 yıl yaşayacağımız hayatta bizlere bu ekonomik sıkıntıyı bu sorunları yaşatanlara çanak tutanlara yazıklar olsun hakkımı helal etmiyorum

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