Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Ağustos 2023 23:13
Dilim Bildirir Sağlık Raporu / Heyet
İyi akşamlar. Gözümde bir problem yaşıyorum uçuşan sinekler bazen kırık bazen bulanık görüntü ışık çakmaları şeklinde ilerliyor. Ah bu İstanbul bir türlü hastaneye randevu bulup gidemedim. Yüzümüzün suyunu döksek de umurlarında değil izinli günde de muayene olamadım. Özeller zaten tamamen ticarete dönmüş. Personele dilim bildirir rapor için dilekçe yazsam beni hakem hastaneye sevkettikten sonra sevkedildiğim hastane gözümü inceler mi? Yoksa bir şekilde muayene olup hastalığım teşhis edildikten sonra mı dilekçe yazıp heyete teşhisi mi sunmalıyım? Bilgisi olanlar yardımcı olursa çok memnun olurum teşekkürler şimdiden.

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