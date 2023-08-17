MEB resmen duyurdu! Artık 4 gün okul 3 gün tatil dönemi başlıyor

Bir haber sitesi böyle bir haber yapmış pilot illere yazılar gönderilmiş diyor. Bu konuda bilgisi veya duyumu olan var mı arkadaşlar. ( yararını veya zararını sormuyorum)

Bir haber sitesi böyle bir haber yapmış pilot illere yazılar gönderilmiş diyor. Bu konuda bilgisi veya duyumu olan var mı arkadaşlar. ( yararını veya zararını sormuyorum)