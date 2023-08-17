Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 23:48
MEB resmen duyurdu! Artık 4 gün okul 3 gün tatil dönemi başlıyor
Bir haber sitesi böyle bir haber yapmış pilot illere yazılar gönderilmiş diyor. Bu konuda bilgisi veya duyumu olan var mı arkadaşlar. ( yararını veya zararını sormuyorum)

bilkyaz13
Memur
17 Ağustos 2023 23:54

Hocam ben de çok sık görmeye başladım böyle haberler, resmi olarak böyle bir durum var mı bilmiyorum ama bildiğim şey Avrupa'da birçok ülkede bu uygulama mesai ve okul günlerinde uygulanmaya başlandı, daha doğrusu geniş çapta deneniyor ve biz de muhtemelen yakında buna geçiş yapacağız zira bu Dünya çapında olan bir uygulama olacak ve ayak uyduracağız biz de.


xemal
Aday Memur
17 Ağustos 2023 23:57

Bu "Bir haber sitesi" dediğiniz yerler bot haber siteleri. Otomatik haber üretiyorlar. Benzer haberleri tekrar tekrar yapan siteler. Bakan daha önce böyle bir durum gündemimizde yok demişti. Şimdilik bu söylemi referans almak lazim. Mevcutdurumla devam yani kardeşim. Kal sağlıcakla...

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